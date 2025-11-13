سعر الدولار يوم الخميس 13-11-2025 في البنوك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 13 نوفمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  في بنوك (الأهلي الكويتي، قناة السويس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات)  لنحو:

 47.21 جنيه للشراء.

47.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنوك (العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي، نكست، الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي، مصر) نحو:

 47.19 جنيه للشراء.

47.29 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك قطر الوطني عند:

 47.18 جنيه للشراء.

47.28 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنكي (البركة، ميد بنك)  ليسجل:

 47.17 جنيه للشراء.

 47.27 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنوك (أبو ظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبو ظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني) عند:

 47.15 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الخميس 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي لنحو:

  47.16 جنيه للشراء.

 47.29 جنيه للبيع.
 

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس 

47.21 جنيه للشراء.
 

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس 

47.25 جنيه للبيع.
 

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الخميس 

47.23 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار في مصر خلال تراجعا علي مدار تعاملات الأيام الماضية مسجلا أقل من 48 جنيها بيعا وشراء بالبنوك.

