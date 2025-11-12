قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
متى يتم إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025؟
وزير الخارجية: نعمل ليكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ملزما وضمان إدخال المساعدات
إحالة عصابة غزو الأسواق السياحية بالآثار الفرعونية المزيفة للمحاكمة.. خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل اليوم نحو  47.16 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  في بنوك (الأهلي الكويتي، قناة السويس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات)  لنحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  في بنوك (العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي، نكست، الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي) نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

استقر  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  في بنك قطر الوطني عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  في بنوك (البركة، ميد بنك)  ليسجل 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك(أبو ظبي التجاري،كريدي أجريكول، أبو ظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني) عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر والأهلي نحو: 

 47.19 جنيه للشراء 

47.29 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 

47.21 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

47.25 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع الدولار اليوم 

47.23 جنيه للبيع.


 

