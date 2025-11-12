تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل اليوم نحو 47.16 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك (الأهلي الكويتي، قناة السويس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات) لنحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك (العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي، نكست، الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي) نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنك قطر الوطني عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك (البركة، ميد بنك) ليسجل 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك(أبو ظبي التجاري،كريدي أجريكول، أبو ظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني) عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر والأهلي نحو:

47.19 جنيه للشراء

47.29 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

47.21 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

47.25 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع الدولار اليوم

47.23 جنيه للبيع.



