تباين سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم

علياء فوزى

تباين سعر صرف الدولار مطلع تعاملات الاسبوع الجاري بين انخفاضا وارتفاعا طفيفا في بنوك واستقرارا في بنوك أخرى.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 9 نوفمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

استقر  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس،  الأهلي المتحد،  المصرف العربي) لنحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي ) لنحو 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، ميد بنك، نكست، أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، قطر الوطني)  ليسجل 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، البركة، أبو ظبي التجاري،كريدي أجريكول)  ليسجل 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

  47.27 جنيه للشراء.

 47.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

47.34 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

47.30 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم 

47.33 جنيه للبيع.

