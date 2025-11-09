قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

محمد يحيي

ثبت أدني سعر دولار أمام الجنيه في  تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 9-11-2025 على مستوى السوق الرسمية.

استمرار استقرار الدولار

ويستمر استقرار سعر الدولار مع أول تعاملات له صباح اليوم  علي مستوي البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

سجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع

أين يباع أقل سعر دولار

وفقا لتسعيرة سعر الصرف الأجنبي، فإن  أقل سعر دولار مسجل في بنكي " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني"

ثبات الدولار

وشهد سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه بعد تعطل العمل داخل الجهاز المصرفي منذ مساء الخميس الماضي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

بداية العمل في البنوك

مع انتهاء إجازة العطلة الأسبوعية؛ يبدأ البنك المركزي المصري في إلزام الجهاز المصرفي بالعودة للعمل اعتبارا من اليوم الأحد.

سعر الدولار في مصر

لماذا استقر الدولار

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه منذ مساء الخميس الماضي، نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي وبدء مواعيد الراحة الأسبوعية للبنوك منذ صباح أمس الجمعة وحتي مساء أمس.

قبل انتهاء العمل في البنوك ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 11 جنيه على أساس أسبوعي

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار استقرارا مع آخر تعامل في البنك المركزي المصري ليصل لـ47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنكي " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.28 جنيه للبيع و 47.38 جنيه للشراء في بنوك " التنمية الصناعية، البركة، بيت التمويل الكويتي،HSBC".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطنيQNB، التجاري الدولي CIB، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للشراء في بنوك " مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء وو 47.42 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع في بنوك “ التعمير والإسكان، القاهرة، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، نكست، كريدي أجريكول، الإمارات دبي، أبوظبي الأول”

أذون باليورو

وأعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو في عطاء أجراه الأسبوع الماضي .

كشف البنك المركزي المصري عن بيع أجل 364 يوما بعملة اليوم بـ 726.7 مليون يورو بحد أدني للفائدة نسبته 2.25% وأعلي سعر 3% ومتوسط سعر بنسبة 2.361%.

قال البنك إن إجمالي عروض طلبات الإكتتاب المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية بلغت 26 طلبا مقدما

وعلي سياق متصل قال البنك المركزي إنه قبل استثمارات شراء أجل 364 يوما بقيمة 591.7 مليون يورو بإجمالي 20 طلبا مقبولا من المستثمرين.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للأجل 2.25% وأقل سعر بنسبة 2.25% وأعلي سعر بنسبة 2.25%.

