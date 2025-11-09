قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 9-11-2025

محمد يحيي

استقر سعر أكبر قيمة لـ الدولار مقابل الجنيه في تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 9-11-2025 على مستوى السوق الرسمية.

استمرار استقرار الدولار

ويستمر استقرار سعر الدولار مع أول تعاملات له صباح اليوم  علي مستوي البنوك المصرية.

بلغ آخر تحديث سجله أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

أين يباع أعلى سعر دولار

وفقا لتسعيرة سعر الصرف الأجنبي، فإن أعلي سعر دولار يتم تداوله داخل أحد البنوك الخاصة وهو مصرف أبوظبي الإسلامي.

وشهد سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه بعد تعطل العمل داخل الجهاز المصرفي منذ مساء الخميس الماضي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

بداية العمل في البنوك

مع انتهاء إجازة العطلة الأسبوعية؛ يبدأ البنك المركزي المصري في إلزام الجهاز المصرفي بالعودة للعمل اعتبارا من اليوم الأحد.

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه منذ مساء الخميس الماضي، نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي وبدء مواعيد الراحة الأسبوعية للبنوك منذ صباح أمس الجمعة وحتي مساء أمس.

قبل انتهاء العمل في البنوك ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 11 جنيهاً على أساس أسبوعي

وشهد سعر الدولار استقرارا مع آخر تعامل في البنك المركزي المصري ليصل لـ47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنكي " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.28 جنيه للبيع و 47.38 جنيه للشراء في بنوك " التنمية الصناعية، البركة، بيت التمويل الكويتي،HSBC".

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطنيQNB، التجاري الدولي CIB، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للشراء في بنوك " مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء وو 47.42 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع في بنوك “ التعمير والإسكان، القاهرة، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، نكست، كريدي أجريكول، الإمارات دبي، أبوظبي الأول”

وأعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو في عطاء أجراه الأسبوع الماضي .

كشف البنك المركزي المصري عن بيع أجل 364 يوما بعملة اليوم بـ 726.7 مليون يورو بحد أدني للفائدة نسبته 2.25% وأعلي سعر 3% ومتوسط سعر بنسبة 2.361%.

قال البنك إن إجمالي عروض طلبات الإكتتاب المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية بلغت 26 طلبا مقدما

وعلي سياق متصل قال البنك المركزي إنه قبل استثمارات شراء أجل 364 يوما بقيمة 591.7 مليون يورو بإجمالي 20 طلبا مقبولا من المستثمرين.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للأجل 2.25% وأقل سعر بنسبة 2.25% وأعلي سعر بنسبة 2.25%.

