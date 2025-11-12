رسميًا بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-11-2025

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025، استقرارًا في نهاية التعاملات، بعد انخفاضه خلال تعاملات اليوم، وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة:
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس نحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو 47.17 جنيه للشراء، 47.27 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 للبيع.
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 47.19 جنيه للشراء، 47.29 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مستوى 47.14 جنيه للشراء، 47.24 للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.19 جنيه للشراء، 47.29 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.24 جنيه للشراء، 47.34 جنيه للبيع.