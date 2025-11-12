قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صبحي يطمئن جمهوره بشأن حالته الصحية: بصحة جيدة ونرجو عدم التهويل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات

علياء فوزى

تباين سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري. 

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء  12نوفمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الأهلي الكويتي، قناة السويس،  التنمية الصناعية، تنمية الصادرات)  لنحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم  الأربعاء مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  لنحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك (العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي،الأهلي المتحد،  المصرف العربي، نكست، الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي، مصر) نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

استقر  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  في بنك قطر الوطني عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  في بنوك ( البركة، ميد بنك )  ليسجل 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك(أبو ظبي التجاري،كريدي أجريكول، أبو ظبي الأول،إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني) عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي لنحو:

  47.16 جنيه للشراء.

 47.29 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

47.21 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء 

47.25 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الأربعاء 

47.23 جنيه للبيع.


 

