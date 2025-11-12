رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات

تباين سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الأهلي الكويتي، قناة السويس، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات) لنحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء لنحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك (العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي،الأهلي المتحد، المصرف العربي، نكست، الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي، مصر) نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنك قطر الوطني عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك ( البركة، ميد بنك ) ليسجل 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك(أبو ظبي التجاري،كريدي أجريكول، أبو ظبي الأول،إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني) عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي لنحو:

47.16 جنيه للشراء.

47.29 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

47.21 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.25 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الأربعاء

47.23 جنيه للبيع.



