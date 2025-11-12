قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية.

 سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في البنك الاهلي الكويتي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر الوطني  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس   47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

