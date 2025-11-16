موفد الأوقاف يشارك في احتفال سفارة مصر بذكرى مرور 75 عاما على العلاقات مع فنزويلا

شارك موفد وزارة الأوقاف إلى المركز الإسلامي الفنزويلي بالعاصمة كاراكاس، الشيخ سمير فوزي سلامة، في الاحتفال الذي نظمته السفارة المصرية بكاراكاس بمناسبة مرور ٧٥ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فنزويلا البوليفارية.

حضر الاحتفال وزير الخارجية الفنزويلي " إيفان جيل بينتو"، والسفير أشرف منير - نائب مساعد وزير الخارجية المصري ممثلًا لوزير الخارجية، و السفير كريم أمين - سفير مصر لدى فنزويلا، إلى جانب سفراء الدول العربية والإفريقية واللاتينية، وبحضور لافت لوسائل الإعلام الفنزويلية.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي خلال كلمته أن العلاقات بين البلدين تستند إلى قيم الأخوة والتضامن، واحترام القانون الدولي، ودعم القضايا العادلة، والتعاون المثمر في مختلف المجالات.

وتضمنت فعاليات الاحتفال وضع أكاليل الزهور على قبر الرمز اللاتيني سيمون بوليفار في كاراكاس، وإزاحة الستار عن تمثال الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر في أحد الساحات الرئيسة بالعاصمة.

وجاءت مشاركة موفد الأوقاف تجسيدًا لحرص الوزارة على تعزيز التواصل الحضاري وبناء جسور التفاهم بين الشعوب، من خلال دعم الحوار الثقافي، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وتعزيز ثقافة التعايش واحترام التنوع في المجتمعات المختلفة.