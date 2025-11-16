ماذا يقرأ في كل ركعة في صلاة المغرب؟.. 22 سورة بعد الفاتحة

لا شك أن سؤال ماذا يقرأ في كل ركعة في صلاة المغرب ؟ يعد من الأسئلة التي لا يعرف إجابتها كثيرون ، رغم أنها من أهم الأمور، لارتباطها بصلاة الفريضة المكتوبة، فمعرفة ماذا يقرأ في كل ركعة في صلاة المغرب ؟ يحمل الكثير من الطمأنينة والثواب لأولئك الحريصين على أداء صلاة المغرب على أكمل وجه يرضي الله تعالى ، واتباعًا لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة .

ماذا يقرأ في كل ركعة في صلاة المغرب

حدد الفقهاء ماذا يقرأ في كل ركعة في صلاة المغرب ؟ ، حيث اتفقوا على أنه يُسن للمصلي أن يقرأ في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بقصار المفصل، وقصار المفصل تبدأ من (سورة الضحى إلى سورة الناس).

وقال الإمام السيوطي الشافعي -رحمه الله تعالى- في "الإتقان في علوم القرآن" (1/ 181): «فَائِدَةٌ لِلْمُفَصَّلِ طِوَالٌ وَأَوْسَاطٌ وَقِصَارٌ قَالَ ابْنُ مَعْنٍ: فَطِوَالُهُ إِلَى عَمَّ وَأَوْسَاطُهُ مِنْهَا إِلَى الضُّحَى وَمِنْهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ قِصَارُهُ، هَذَا أَقْرَبُ مَا قِيلَ فِيهِ».

وورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ فُلانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ –أحد رواة الحديث-: كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ» أخرجه الإمام النسائي في سننه.

صلاة المغرب

تعد صلاة المغرب واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها، وهي الصلاة الرابعة المفروضة خلال اليوم، وأولى الصلوات المفروضة بعد دخول وقت الليل.

وقت صلاة المغرب

يبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم.

وقد ربط الإمام الشافعي وغيره وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث (إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ) [صحيح البخاري].

يُستحب التعجيل في أداء صلاة المغرب في أول وقتها، حيث أورد النووي في شرحه لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر.