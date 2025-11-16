قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم.
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
المقادير
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 حبة بصل مفرومة ناعمة
2 حبة جزر مفروم ناعم
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض
1 ملعقة كبيرة كمون
½ ملعقة صغيرة كاري
1 ملعقة صغيرة كركم
1 كوب عدس أحمر مجروش
8 كوب مرق دجاج
طريقة التحضير لعمل شوربة العدس
نحمي الزيت في قدر عميق ثم نضع البصل المفروم ونحرك حتى يصبح البصل طرياً .
نضيف المرق والعدس ونترك المكونات على نار عالية حتى يغلي المرق .
بعدها نضيف الملح والفلفل الأسود والأبيض والكمون والكاري والكركم ونحرك جيداً .
نغطي القدر ونترك المكونات على نار هادئة حتى ينضج العدس جيداً وتمتزج النكهات .
نهرس الشوربة بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً .
بعدها نوزع الشوربة على زبادي التقديم ونقدمها .