الأحد 16/نوفمبر/2025 - 05:00 م 11/16/2025 5:00:00 PM

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم.

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

المقادير

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 حبة بصل مفرومة ناعمة

2 حبة جزر مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض

1 ملعقة كبيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة كركم

1 كوب عدس أحمر مجروش

8 كوب مرق دجاج

طريقة التحضير لعمل شوربة العدس

نحمي الزيت في قدر عميق ثم نضع البصل المفروم ونحرك حتى يصبح البصل طرياً .

نضيف المرق والعدس ونترك المكونات على نار عالية حتى يغلي المرق .

بعدها نضيف الملح والفلفل الأسود والأبيض والكمون والكاري والكركم ونحرك جيداً .

نغطي القدر ونترك المكونات على نار هادئة حتى ينضج العدس جيداً وتمتزج النكهات .

نهرس الشوربة بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً .

بعدها نوزع الشوربة على زبادي التقديم ونقدمها .