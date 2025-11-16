هل السحر اتفك؟.. مآسي عاشتها حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج

تصدرت الفنانة حورية فرغلي مؤشرات البحث على محرك جوجل بعد انتشار أخبار عن استعدادها للزواج من رجل أعمال، ما أعاد تسليط الضوء على أبرز المآسي التي مرت بها في حياتها.

وعاشت حورية صدمات كبيرة، بدءًا من وفاة خطيبها قبل يوم واحد فقط من زفافهما عام 2002، ما ترك أثرًا نفسيًا وعاطفيًا عميقًا.

ولم تنتهِ الصدمات عند هذا الحد، إذ فقدت فرصة الإنجاب بحسب الأطباء، ضائعة معها حلم الأمومة الذي رافقها منذ طفولتها.

كما تعرضت الفنانة لتشوه في أنفها بسبب خطأ طبي، واضطرت لسنوات من المعاناة قبل أن تخضع لعملية تركيب أنف صناعي لاستعادة ملامح وجهها الطبيعية.

أما الصدمة الأكبر، فكانت معاناة حورية مع السحر الذي أثر على حياتها لسنوات، حيث أكدت أن مصدره كان زميلة في الوسط الفني بعد تصويرها لمسلسل "ساحرة الجنوب".

