من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل القرنبيط المقلى.

طريقة عمل القرنبيط المقلي

المكونات

عدد واحد قرنبيطة كاملة متقطعة ومغسولة

ربع كوب دقيق

ثلاث معالق نشا كبيرة

نصف معلقة بيكنج بودر+ عدد 2 بيضة

رشه ملح+ رشة كمون + رشة بابريكا + رشه كركم ورشة بسيطة فلفل أسود.

فص الثوم مدقوق + شوية رشة بقدونس متقطع.

مية لسلق القرنبيط.

زيت للقلي.

طريقة التحضير لعمل القرنبيط المقلى..

نضع القرنبيط في وعاء ونغطيه بالماء المغلي مع إضافة الملح والكمون، ونتركه يسلق لعدة دقائق حتى ينضج.

نحضر الخلطة بخفق البيض جيداً، ثم نضيف الدقيق والنشا وملعقة من البيكنج باودر مع إضافة جميع التوابل من ملح وبابريكا وكمون وثوم مفروم وفلفل أسود وكركم ورشة بقدونس.

نخفف العجينة بالماء تدريجياً حتى تصبح قوامها ما بين الثقيل والخفيف.

بعد سلق القرنبيط نغمسه في الخلطة لتغطيته بالكامل.

نسخن الزيت على نار متوسطة، ونقلي القرنبيط حتى يصبح لونه ذهبياً.

نرفع القرنبيط ونصفيه من الزيت الزائد.