وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي "cairo ICT".

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن لدينا الآن 4 علامات تجارية تصنع الألياف الضوئية في مصر بإجمالي تصنيع 4 مليون كيلو متر سنويا، واحتياجات مصر في حدود 3 مليون كيلو متر، والفائض سيصدر للدول المجاورة.

وذكر وزير الاتصالات، أن لدينا 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر، وبنهاية هذا العام سننتج في مصر 10 مليون جهاز محمول، مقابل 3،3 مليون محمول في العام الماضي.

وأوضح أن تصنيع المحمول وتصنيع كوابل الألياف الضوئية باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 263 مليون دولار، وفرت 9000 فرصة عمل بانتهاء العام الحالي.