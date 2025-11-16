وزير الاتصالات: 45 خدمة تقدم بشكل إلكتروني كامل للمواطنين.. فيديو

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي "cairo ICT".

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام رئيس الوزراء، استرتيجية مصر الرقمية وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصريين في الداخل والخارج.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 45 خدمة تقدم بشكل إلكتروني للمواطنين في السجل التجاري والتأمينات الإجتماعية وبنهاية هذا العام سنقتصر في تقديم الـ 45 خدمة على منصة مصر الرقمية.

وأوضح أن منظومة بطاقتي الرقمية التي تتيح للمواطن تلقي خدمات تتطلب التحقق من الشخصية ويجري التحقق من شخصيته عن بعد، مثل تطبيقات النوثيق لاستخراج توكيل بما فيها قدرة الموثق على التحقق من شخصية وأهلية المواطن عن بعد، وهذا يفتح باب جديد لمجموعة ضخمة من الخدمات التي تتطلب التحقق من الشخصية يمكن للمواطن اليوم أن يتلقاها من تطبيق "بطاقتي".

وتابع: وهناك خدمات للمصريين في الخارج مثل خدمات الأحوال المدنية مثل الزواج والميلاد والطلاق والوفاة، ويمكن طلب هذه الخدمات من منصة مصر الرقمية وترسل إلى المواطن بالتعاون مع هيئات البريد في الدول المختلفة وبدلا من حضور المواطن إلى الحضور إلى مصر لاستخراج هذه المستندات أو الوثائق، وفي الأسابيع القادمة سيبدأ التشغيل التجريبي في الإمارات ثم يعمم بعد ذلك على باقي الدول الأجنبية.

