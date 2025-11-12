وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز صادرات التكنولوجيا وجذب الاستثمارات

أعلنت مجموعة جيزة سيستمز وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن توقيع مذكرة تفاهم مهمة خلال القمة العالمية لخدمات التعهيد، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، وذلك في خطوة إستراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات التكنولوجيا والتعهيد.

تهدف المذكرة، الممتدة لثلاث سنوات، إلى توسيع مركز تسليم الخدمات والمشروعات العالمي التابع لمجموعة جيزة سيستمز في مصر، بما يسهم في زيادة صادرات التكنولوجيا وضخ العملات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري، ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز خدمات التعهيد.

تشمل الاتفاقية إضافة قدرات تشغيلية جديدة بنحو 1950 موظفًا مصريًا متخصصًا في مجالات البرمجيات وتحليل البيانات والخدمات السحابية، إلى جانب التعاون في مبادرات تدريب وتوظيف لضمان امتلاك الكوادر المحلية المهارات المتقدمة المطلوبة من الأسواق العالمية.

تأكيد الوزير على الثقة العالمية في قدرات مصر

أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة شراكات تؤكد مكانة مصر كمركز استراتيجي لخدمات التكنولوجيا، فيما أكد المهندس أحمد الحراني أن التعاون يعكس كفاءة الكوادر المصرية ويمثل خطوة محورية في تعزيز تنافسية مصر عالميًا ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني.