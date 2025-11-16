مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن القاهرة ونجامينا اتفقتا على تعزيز العمل المشترك من أجل دعم الاستقرار في دول الساحل وتشاد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أكبر بين الجانبين في الملفات الأمنية والتنموية المرتبطة بالمنطقة.

مسار التعاون والتقييم

أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشادي، أنه سيتم عقد اللجنة المشتركة بين مصر وتشاد بشكل دوري لمتابعة مسار التعاون وتقييم ما تم إنجازه، مشددًا على أن البلدين سيعملان من خلال نقاط اتصال مباشرة لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بكفاءة وسرعة.

من جانبه، أكد وزير خارجية تشاد أن تفعيل اللجنة المشتركة سيمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وسيسهم في توسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح الشعبين.

يأتي هذا التوافق في إطار مساعي البلدين لتعميق الشراكة الاستراتيجية، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات المشتركة في منطقة الساحل.