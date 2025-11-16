شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على شقيقين بعد اعتدائهما على شاب باستخدام الشوم في إحدى قرى مركز سمالوط، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو مصور للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت التحريات الأولية للواقعة أن المتهمين هما: «ن. م. ع.» 25 سنة، و«ع. م. ع.» 22 سنة، برفقة شقيقهما «ع. م. ع.» 19 سنة، حيث قاموا بالاعتداء على ابن عمومتهم ويدعى «شعبان م. أ.» 30 سنة أثناء مروره أمام منزلهم، وتم تسجيل الواقعة في فيديو وثّق الاعتداء وأظهر صراخ أسرته.

وأوضحت التحريات أن المعتدين والضحية تجمعهم صلة قرابة، وأن الحادث ناتج عن خلافات قديمة بينهم. تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء الشابين على شخص باستخدام الشوم والعصي أمام منزله في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، وسط صراخ أفراد أسرته ومحاولاتهم الاستغاثة. وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع الفيديو المتداول، وتم القبض على المتهمين.