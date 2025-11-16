قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
تظاهرات جيل زد تشتعل.. والرئيسة المكسيكية توجّه رسالة صارمة
فيديو

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

ايمن رياض

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على شقيقين بعد اعتدائهما على شاب باستخدام الشوم في إحدى قرى مركز سمالوط، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو مصور للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت التحريات الأولية للواقعة أن المتهمين هما: «ن. م. ع.» 25 سنة، و«ع. م. ع.» 22 سنة، برفقة شقيقهما «ع. م. ع.» 19 سنة، حيث قاموا بالاعتداء على ابن عمومتهم ويدعى «شعبان م. أ.» 30 سنة أثناء مروره أمام منزلهم، وتم تسجيل الواقعة في فيديو وثّق الاعتداء وأظهر صراخ أسرته.

وأوضحت التحريات أن المعتدين والضحية تجمعهم صلة قرابة، وأن الحادث ناتج عن خلافات قديمة بينهم. تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء الشابين على شخص باستخدام الشوم والعصي أمام منزله في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، وسط صراخ أفراد أسرته ومحاولاتهم الاستغاثة. وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع الفيديو المتداول، وتم القبض على المتهمين.

