تبدأ الجمعة المقبلة.. انطلاق المرحلة السادسة من مسرح المواجهة والتجوال في المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية دور الفنون والثقافة في تشكيل الوعي وبناء الإنسان، وتعزيز الهوية والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن اختيار المنيا عاصمة للثقافة والفنون لعام 2025 يأتي تتويجًا لمكانتها التاريخية والفنية، ودورها المستمر في دعم الحركة الثقافية وإتاحة الفنون لجميع فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، تبدأ يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر فى المنيا فعاليات الجولة الجديدة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال في مرحلته السادسة، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة. وتشهد فعاليات الجولة تقديم عرض العرائس “الليلة الكبيرة” بالتعاون مع مسرح القاهرة للعرائس، إلى جانب تنظيم معارض للفنون التشكيلية، ومعارض للكتب، وورش فنية متنوعة.

وتستمر تلك الأنشطة خلال الفترة من 21 وحتى 25 نوفمبر في عدد من قرى ومراكز محافظة المنيا.

وأوضحت رحاب توفيق، مدير فرع ثقافة المنيا، أن المحافظة تواصل دعمها للأنشطة الثقافية والفنية في إطار اختيارها عاصمة للثقافة والفنون لعام 2025، من خلال استضافة المبادرات والمشروعات الإبداعية التي تسهم في تعزيز الوعي ونشر الثقافة، وبناء مجتمع قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية.

مسرح المواجهة والتجوال

ومن جانبه، أوضح الفنان محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، أن جولة “الليلة الكبيرة” في المنيا تتضمن تنفيذ عروض وفعاليات فنية في عدد من القرى والمواقع الثقافية والتعليمية، بما في ذلك أبيوها والمعصرة وأطسا البلد، إضافة إلى عروض بجامعة الأزهر فرع المنيا ومسرح جامعة المنيا، وذلك لضمان وصول الفنون إلى أوسع شريحة من المواطنين، وبشكل خاص الشباب.