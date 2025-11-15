قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة المنيا تنظم مسابقة لإعادة تصميم الشعار احتفالًا بيوبيلها الذهبي

شعار الجامعة
شعار الجامعة
ايمن رياض

أعلنت جامعة المنيا عن مسابقة مفتوحة لإعادة تصميم شعارها، ليكون معبرًا عن خصوصية الهوية الثقافية والحضارية لمحافظة المنيا، عروس الصعيد وموطن رأس نفرتيتي رمز الجمال والإبداع، وبما يعزز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا، وذلك في إطار احتفال الجامعة بمرور 50 عامًا على تأسيسها، وسعيها نحو تعزيز هويتها البصرية وبما يعكس تاريخها العريق ورؤيتها المستقبلية.

شروط المسابقة

1. استلهام روح التصميم من الشعار الحالي للجامعة، مع الحفاظ على رأس نفرتيتي كعنصر بصري رئيسي يعبّر عن الأصالة والهوية الثقافية للمكان.

2. أن يعكس الشعار قيم الجامعة في العلم والابتكار والتنمية والانتماء الوطني.

3. أن يكون التصميم مناسبًا للاستخدام في جميع الوسائط الرقمية والمطبوعة (الأعلام – اللافتات – المراسلات الرسمية – الموقع الإلكتروني)، وان يسمح التصميم بإضافة اسم الكلية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى اسم الحامعة بالنسبة لشعارات الكليات المختلفة (حيث يفضل استخدام نفس الشعار للكليات مع إضافة اسم الكلية واسم الجامعة بألوان للكتابة تميز كل كلية).

4. يحق لكل مشارك أو فريق تقديم تصميم واحد فقط مرفقًا به شرح مختصر يوضح فكرة الشعار ودلالاته.

5. بمجرّد المشاركة في المسابقة، فإن المتسابق يهدي التصميم لجامعة المنيا.

الفئة المستهدفة:

طلاب الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجون، والفنانون والمصممون من داخل محافظة المنيا وخارجها.

الجوائز والتكريم:

يحصل الفائز أو الفريق الفائز على:

شهادة تقدير من جامعة المنيا.

جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

اعتماد تصميمه ليصبح الهوية الرسمية الجديدة للجامعة.

ملاحظة هامة

يحق للجنة التحكيم، بعد اختيار الشعار الفائز، إجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب مع احتياجات الجامعة، مع استدعاء صاحب التصميم الفائز لمناقشة التفاصيل.

موعد وآلية التقديم

تستقبل المشاركات حتى يوم الأحد 30 نوفمبر 2025.

يُرسل التصميم بصيغة صورة عالية الجودة (لا تقل عن 300 DPI) عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
وسيتم إرسال تأكيد بالاستلام  على نفس الميل المرسل منه أو يتم تسليم نسخة مطبوعة ونسخة رقمية إلى مكتب رئيس الجامعة.

 

المنيا جامعة المنيا شعار نفرتيتي

