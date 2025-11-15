ندوة توعوية حول مزايا برنامج مشروعك لتمكين المرأة والشباب في المنيا

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي ودعم المبادرات الرئاسية الخاصة بتمكين الشباب والمرأة، وتنمية قدراتهم الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

فقد نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ندوة توعوية حول مزايا برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية لتمكين المرأة والشباب وذلك بالتعاون مع وحدة التنمية المجتمعية والبشرية مشروعك بالمحافظة، وذلك بقاعة مجلس المدينة.

وخلال الندوة، تم استعراض دور المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، باعتباره إحدى مبادرات رئيس الجمهورية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالتعاون مع البنوك الوطنية: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري، ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل اللازم للشباب، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وإتاحة فرص حقيقية لإقامة مشروعات جديدة، فضلًا عن منح ترخيص مؤقت للمشروعات بعائد مخفّض طوال فترة القرض.

وتناول الحضور شرحًا تفصيليًا لمزايا المبادرة، ومتطلبات الحصول على التمويل وفقًا لشريحتين؛ حيث تشمل الشريحة الأولى التمويلات حتى 150 ألف جنيه، وتتطلب بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن، إضافة إلى عقد إيجار موثق أو عقد تمليك، أما الشريحة الثانية، والتي تتجاوز فيها قيمة التمويل 150 ألف جنيه، فتشمل نفس متطلبات الشريحة الأولى، بالإضافة إلى إيصال مرافق تجاري حديث، وصورة البطاقة الضريبية، وموقف حديث من الضرائب، ومستخرج السجل التجاري، وبرنت التأمينات الاجتماعية، مع إمكانية الحصول على ترخيص مجاني مؤقت من خلال برنامج “مشروعك” لمدة تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

كما تطرّقت الندوة إلى استعراض أبرز مزايا قروض صندوق التنمية المحلية، والذي يقدّم قروضًا بعائد مخفّض للمشروعات الصغيرة، تصل قيمتها إلى 60 ألف جنيه، بما يتيح خدمات تمويلية ميسرة تساعد المواطنين على بدء مشروعاتهم الخاصة وتحسين دخلهم.

