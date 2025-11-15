اليوم.. انقطاع مياه الشرب بديرمواس في المنيا لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع مياه الشرب اليوم "السبت" الموافق 15 نوفمبر في مركز ديرمواس والقُرى التابعة له، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع.

وقال المهندس حسن يحي حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظة المنيا، ، ان منطقة الانقطاع هي مركز ديرمواس والقري التابعة له وذلك لأعمال غسيل وتطهير صهاريج المياه سعة 500 م مكعب بمدينة ديرمواس

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

ونوه المهندس حسن يحي حسن، بأنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».