خلافات مع والدها .. تفاصيل مصرع صغيرة على يد زوجة الأب بالمنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمصرع صغيرة على يد زوجة والدها بمركز سمالوط شمال المنيا، بعدما لفظت صغيرة في العقد الثاني من عمرها أنفاسها الأخيرة، إثر تعرضها للاعتداء من قِبل زوجة والدها، على خلفية خلافات بينها وبين الزوج.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل الطفلة على يد زوجة الأب أن المتهمة، تدعى ا. ر. (35 سنه )، قامت بربط الفتاة والاعتداء عليها بالضرب، كما ذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي.

وكشفت التحريات الأولية وجود آثار جروح في مناطق متفرقة من الجسد، إضافة إلى كدمات تشير إلى تعرض المجني عليها للضرب.

ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من النجدة يفيد بمصرع طالبة بدائرة مركز سمالوط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل م. خ، 15 عامًا على يد زوجة أبيها بسبب خلافات مع والدها.

تم نقل الجثمان للمشرحة المستشفى للعرض على الطب الشرعي، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وتدعى أ. خ 35 سنه ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقرت النيابة العامة بمركز سمالوط ، شمال المنيا، تحت إشراف المستشار المحام العام لنيابات شمال المنيا، حبس " ا . خ " 35 سنة ربه منزل، علي ذمة التحقيقات للتهمة المنسوبة اليها بقتل طفلة ابنه زوجها، داخل شقتها السكنية في مركز سمالوط.

