محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لحالة عدم استقرار الطقس

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحسبًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة مستجدات الطقس أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

ووجَّه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات الخدمية، إلى جانب رفع جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طارئ قد ينتج عن التغيرات المناخية. كما شدد على أهمية تفعيل خطط الطوارئ، خاصة على الطرق الحيوية ومحيط المنشآت الخدمية.

الشبورة المائية

كما ناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مع الالتزام بتقليل السرعة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه خلال الساعات الأولى من الصباح نظرًا لتعرض عدد من الطرق لشبورة مائية كثيفة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأكد اللواء كدواني أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي ظروف طارئة، مع المتابعة اللحظية لحالة الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على انسياب الحركة المرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق.