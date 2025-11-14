قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
محافظات

محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لحالة عدم استقرار الطقس

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحسبًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة مستجدات الطقس أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

ووجَّه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات الخدمية، إلى جانب رفع جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طارئ قد ينتج عن التغيرات المناخية. كما شدد على أهمية تفعيل خطط الطوارئ، خاصة على الطرق الحيوية ومحيط المنشآت الخدمية.

الشبورة المائية 

كما ناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مع الالتزام بتقليل السرعة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه خلال الساعات الأولى من الصباح نظرًا لتعرض عدد من الطرق لشبورة مائية كثيفة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأكد اللواء كدواني أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي ظروف طارئة، مع المتابعة اللحظية لحالة الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على انسياب الحركة المرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق.

محافظ المنيا عدم الاستقرار الاحوال الجوية الشبورة المائية حالة الطقس

