محافظ المنيا: تطوير بيوت الله في مقدمة اهتمامات الدولة لزيادة الوعي الديني

أكّد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير بيوت الله ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في افتتاح المساجد الحديثة، ودعم الدور الدعوي والمجتمعي الذي تقوم به المساجد في نشر الفكر الوسطي.

وفي هذا السياق، قام هشام الضوى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، اليوم الجمعة، بافتتاح مسجد المركز الإسلامي بأبوقرقاص البلد، على مساحة إجمالية تبلغ 420 مترًا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي تمت بجهود ذاتية، وبتكلفة بلغت 300 ألف جنيه، ليُعاد فتح المسجد أمام الأهالي بعد تطويره بما يليق ببيوت الله.

ويأتي افتتاح المسجد ضمن سلسلة الافتتاحات التي تنفذها مديرية أوقاف المنيا، طبقًا لخطة الوزارة للارتقاء بدور العبادة، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر، ودعم رسالة المساجد في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم.