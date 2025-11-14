قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
محافظات

تفاصيل إنهاء حياة صغيرة على يد زوجة أبيها في سمالوط بالمنيا

مقتل صغيره بسمالوط
مقتل صغيره بسمالوط
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لمقتل صغيرة على يد زوجة والدها بمدينة سمالوط شمال المنيا، حيث لفظت صغيرة في العقد الثاني من عمرها أنفاسها الأخيرة، إثر تعرضها للاعتداء من قِبل زوجة والدها، على خلفية خلافات بينها وبين الزوج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من النجدة يفيد بمقتل طالبة بدائرة مركز سمالوط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل م. خ، 15 عامًا على يد زوجة أبيها بسبب خلافات مع والدها.

وتم نقل الجثمان للمشرحة المستشفى للعرض على الطب الشرعي، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وتدعى أ. خ 35 عامًا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقرت النيابة العامة بمركز سمالوط ، شمال المنيا، تحت إشراف المستشار المحام العام لنيابات شمال المنيا، حبس " اسماء . خ " 35 سنة ربه منزل، علي ذمة التحقيقات للتهمة المنسوبة اليها بقتل طفلة ابنه زوجها، داخل شقتها السكنية في مركز سمالوط.

المنيا سمالوط مقتل صغيرة زوجة

