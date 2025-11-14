تفاصيل إنهاء حياة صغيرة على يد زوجة أبيها في سمالوط بالمنيا

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لمقتل صغيرة على يد زوجة والدها بمدينة سمالوط شمال المنيا، حيث لفظت صغيرة في العقد الثاني من عمرها أنفاسها الأخيرة، إثر تعرضها للاعتداء من قِبل زوجة والدها، على خلفية خلافات بينها وبين الزوج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من النجدة يفيد بمقتل طالبة بدائرة مركز سمالوط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل م. خ، 15 عامًا على يد زوجة أبيها بسبب خلافات مع والدها.

وتم نقل الجثمان للمشرحة المستشفى للعرض على الطب الشرعي، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وتدعى أ. خ 35 عامًا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقرت النيابة العامة بمركز سمالوط ، شمال المنيا، تحت إشراف المستشار المحام العام لنيابات شمال المنيا، حبس " اسماء . خ " 35 سنة ربه منزل، علي ذمة التحقيقات للتهمة المنسوبة اليها بقتل طفلة ابنه زوجها، داخل شقتها السكنية في مركز سمالوط.