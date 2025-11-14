قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
محافظات

برعاية الفاو.. جامعة المنيا تحصد المركز الأول في نموذج الزراعة والأغذية

ايمن رياض

حصدت جامعة المنيا المركز الأول بين 42 جامعة مصرية في نموذج الزراعة والأغذية FA MODEL 2025، الذي أُقيم برعاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو FAO"، وبالتعاون بين المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال وكلية الزراعة ، بحضور نخبة من قيادات الجامعة والخبراء وممثلي المنظمة الدولية.

وأعرب الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن فخره بحصول الجامعة علي المركز الأول من بين 42 جامعة مصرية مؤكداً أن هذا الفوز يُجسِّد رؤية الجامعة في الاستثمار في عقول طلابها، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتوظيف المعرفة في خدمة قضايا التنمية المستدامة. 
 

ريادة الأعمال

وأوضحت الدكتورة إيمان زكي مدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال وعميد كلية التربية النوعية، أن الزراعة كانت وستظل قلب الحضارة المصرية، مؤكدة أن التحديات العالمية الحالية في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا تمثل فرصة حقيقية للجامعة لتحويلها إلى مسارات ابتكارية وحلول تطبيقية من خلال المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة. 

وعبّرت راوية الدابي ممثلة منظمة الفاو عن تقدير المنظمة لجامعة المنيا على تبنّيها ورعايتها لطلابها المبدعين، مشيدة بحجم الأنشطة التي نفذتها الجامعة في مجالات التدريب والبحث العلمي وريادة الأعمال، والتي أثمرت عن تأهيل أكثر من 5 آلاف طالب في مختلف مجالات الابتكار والريادة وربط الجامعة بسوق العمل.

جامعة المنيا منظمة الزراعة والاغذية الفاو الجامعات المصرية ريادة الأعمال الابتكار والتنميةـ

