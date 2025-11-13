محافظ المنيا يوجه بإزالة لافتات تُعيق الرؤية وحملات لرفع الإعلانات المخالفة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على الاهتمام بسلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن والمراكز، فقد رصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود لافتة إعلانية موضوعة بطريقة تُعيق الرؤية أمام السائقين القادمين من ناحية أبو فليو في اتجاه كوبري النيل بمركز المنيا، مما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية.

وعلى الفور، وجّه المحافظ بسرعة إزالة أسباب الشكوى، وكلف هيئة الطرق والكباري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الإعلان الذي يعيق الرؤية، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث، وإضفاء المظهر الحضاري للمدن، مشددًا على ضرورة استمرار حملات المتابعة اليومية لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلانات، وتطبيق القانون بكل حسم.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة حملات موسعة لإزالة اللافتات واللوحات الإعلانية غير المرخصة، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإعلانات المخالفة والمتعامدة وبدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.