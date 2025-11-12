قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يهنئ فريق «صحة المنيا» لفوزه بالمركز الثاني في مسابقة الأمان الحيوي 2025

فريق ادارة المعامل بصحة المنيا
فريق ادارة المعامل بصحة المنيا
ايمن رياض

قدّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التهنئة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بقيادة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، وفريق إدارة المعامل، بمناسبة حصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التوأمة للأمان الحيوي (Biosafety) لعام 2025.

وأعرب المحافظ عن فخره بهذا الإنجاز المشرف الذي يُضاف إلى سجل محافظة المنيا في مجالات التطوير والتميز، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإدارية بالمحافظة، وقدرتهم على مواكبة المعايير العالمية في مجالات الجودة والأمان المعملي.
وأشار إلى أن المنيا تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز المنظومة الصحية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمّن اللواء كدواني جهود فريق العمل المتميز بإدارة المعامل، برئاسة الدكتورة جيهان عبد الصمد، مدير الإدارة، والدكتور أحمد بهاء، منسق الأمان المعملي، وأعضاء الفريق: الدكتورة فاطمة أحمد، والدكتورة رضوى عماد، والدكتورة سحر رضوان، والدكتور إبراهيم عزام، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد ثمرة عمل جماعي مخلص وإرادة واعية لتحقيق التميز في القطاع الصحي بالمحافظة.

معايير الجودة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن هذا الفوز يعكس التزام المديرية بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وتقديم خدمة تشخيصية دقيقة تليق بمواطني المحافظة.
وأشار إلى أن المديرية مستمرة في تطوير منظومة المعامل من خلال التدريب المستمر وتبنّي التقنيات الحديثة.

وجاءت المسابقة ضمن مشروع التوأمة بين محافظتي المنيا وأسيوط، بمشاركة مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، حيث تم تقييم الأداء وفقًا لمعايير دقيقة في تطبيق ممارسات الأمان الحيوي داخل المعامل الصحية.
وقد تميزت إدارة معامل صحة المنيا بتطبيق مبادئ الأمان الحيوي والتقنيات الحديثة، من خلال إدخال واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في بيئة العمل داخل المعامل، بما يسهم في رفع مستوى الدقة والسلامة وتحسين بيئة العمل.

محافظ المنيا ادارة المعامل مديرية الصحة الأمان الحيوي معايير الجودة الصحية

