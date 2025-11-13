قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة المنيا : إجراء 1161 عملية جراحية واستقبال 32 ألف حالة طوارئ خلال شهر

ايمن رياض

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الصحة عن جهود القطاع الصحي خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد خلال أكتوبر الماضي طفرة في مستوى الأداء وتكثيف الجهود الطبية داخل المستشفيات، سواء في العمليات الجراحية أو أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات التخصصية، تحت إشراف ومتابعة الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، والدكتور عاصم كمال، مدير الطب العلاجي، والدكتور أشرف محسن، مدير إدارة المستشفيات.

عمليات جراحية

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة (صغرى، ومتوسطة، وكبرى، وعمليات دقيقة)، بما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية وجاهزية المستشفيات لتقديم خدمات متقدمة في مختلف التخصصات. كما استقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ 32,462 حالة، تم التعامل معها وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لها على مدار الساعة.

وشهدت العيادات التخصصية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا نشاطًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين 136,166 مترددًا على مختلف العيادات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة. وتصدّرت عيادات الأطفال قائمة التخصصات الأكثر إقبالًا بعدد 22,377 مترددًا، تلتها عيادات الرمد بـ 17,263 مترددًا، ثم الباطنة بـ 16,109 مترددين، والجلدية بـ 15,438 مترددًا.

كما استمرت المستشفيات في تقديم خدمات نوعية ومتخصصة في عدد من المجالات الطبية، شملت عيادات النسا والتوليد بعدد 2,802 متردد، والأنف والأذن والحنجرة بـ 5,257 مترددًا، والحميات بـ 6,084 حالة، وتنظيم الأسرة بـ 3,600 متردد، إلى جانب تقديم خدمات صرف الألبان بمستشفى مصر الحرة لعدد 761 حالة، في إطار حرص المديرية على تلبية احتياجات المرضى وتوسيع مظلة الرعاية الصحية المتكاملة.
 

محافظ المنيا مديرية الصحة المنظومة الصحية عمليات جراحية استقبال طوارئ

