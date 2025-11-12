محافظ المنيا: من المهم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وحرصه على ترسيخ قيم وممارسات المواطنة الفاعلة بين أبناء المجتمع، عُقد اليوم الأربعاء اجتماع لجنة تسيير برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، برئاسة اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة آليات تنفيذ أنشطة البرنامج وخطط العمل خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لنشر ثقافة المواطنة وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في تماسك النسيج الوطني وترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر.

أنشطة ميدانية

كما ناقشت اللجنة أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ الأنشطة الميدانية، وطرحت عدداً من المقترحات العملية لتذليل العقبات، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف البرنامج بكفاءة وفاعلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية غرس قيم المواطنة والانتماء في نفوس النشء والشباب، ودعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع متماسك يقوم على المشاركة والمسؤولية بين جميع فئاته .