قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفكر العالمي جيفري ساكس: الجامع الأزهر واحد من أكثر أماكن العبادة تفردا وخصوصية
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: توفير مناخ ديمقراطي يشجع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري بانتخابات "النواب"

محافظ المنيا
محافظ المنيا
أ ش أ

أكد محافظ المنيا، عماد كدواني، أن المحافظة حرصت على تيسير عملية التصويت من خلال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير وسائل النقل المناسبة، وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب تشكيل غرف عمليات في جميع المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مشددًا على الالتزام بتوفير مناخ ديمقراطي آمن يشجع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب .
ووجّه المحافظ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- الشكر للعاملين في اللجان من قضاة وموظفين والجهات المعاونة، مثمنًا دورهم الوطني في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مجلس النواب يعد من أهم المؤسسات الدستورية التي تسهم في دعم مسيرة الحياة النيابية والتشريعية في البلاد.
ودعا كدواني المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، قبل انتهاء التصويت في فعاليات اليوم الثاني، قائلا إن "كل صوت يُحدث فرقًا، وأن جمهوريتنا الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية تحتاج إلى كل جهد صادق وكلمة حرة".
ولفت المحافظ إلى أنه أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب في يومها الثاني من المرحلة الأولى، شملت عددًا من لجان التصويت بمجمع مدارس كفر المنصورة بمدينة المنيا، حيث اطمأن على انتظام العمل داخل اللجان، والتزام الأطقم الإدارية والأمنية بكافة التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف أنه تابع أعمال التأمين والتنظيم أمام اللجان، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديرية الأمن في تأمين اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن سلامة المواطنين وسهولة وصولهم إلى صناديق الاقتراع.
وأوضح أن المحافظة تضم 481 مقرًا انتخابيًا و621 لجنة فرعية على مستوى المراكز، وهناك 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة من لهم حق التصويت في العرس الديمقراطي ، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل انتظام وشفافية.

محافظ المنيا سير العملية الانتخابية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وفاة شاب في حادث انفجار إطار لودر بحي المروة بالخارجة

حريق هائل سمنود

دون إصابات.. إخماد حريق بمخزن دراجات نارية بسبب ماس كهربائي في سمنود

الدولار

التحفظ على 9 ملايين جنيه من تجارة العملة

بالصور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد