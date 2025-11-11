محافظ المنيا: توفير مناخ ديمقراطي يشجع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري بانتخابات "النواب"

أكد محافظ المنيا، عماد كدواني، أن المحافظة حرصت على تيسير عملية التصويت من خلال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير وسائل النقل المناسبة، وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب تشكيل غرف عمليات في جميع المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مشددًا على الالتزام بتوفير مناخ ديمقراطي آمن يشجع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب .

ووجّه المحافظ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- الشكر للعاملين في اللجان من قضاة وموظفين والجهات المعاونة، مثمنًا دورهم الوطني في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مجلس النواب يعد من أهم المؤسسات الدستورية التي تسهم في دعم مسيرة الحياة النيابية والتشريعية في البلاد.

ودعا كدواني المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، قبل انتهاء التصويت في فعاليات اليوم الثاني، قائلا إن "كل صوت يُحدث فرقًا، وأن جمهوريتنا الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية تحتاج إلى كل جهد صادق وكلمة حرة".

ولفت المحافظ إلى أنه أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب في يومها الثاني من المرحلة الأولى، شملت عددًا من لجان التصويت بمجمع مدارس كفر المنصورة بمدينة المنيا، حيث اطمأن على انتظام العمل داخل اللجان، والتزام الأطقم الإدارية والأمنية بكافة التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضاف أنه تابع أعمال التأمين والتنظيم أمام اللجان، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديرية الأمن في تأمين اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن سلامة المواطنين وسهولة وصولهم إلى صناديق الاقتراع.

وأوضح أن المحافظة تضم 481 مقرًا انتخابيًا و621 لجنة فرعية على مستوى المراكز، وهناك 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة من لهم حق التصويت في العرس الديمقراطي ، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل انتظام وشفافية.