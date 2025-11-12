قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 211 مخالفة خلال حملات رقابية وضبط سلع مدعمة قبل تداولها في السوق السوداء بالمنيا

ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأجهزة التموينية بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة. 

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات أسفرت عن تحرير 211 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية في الأسواق.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط مخزن غير مرخّص يقوم بتعبئة مسحوق الغسيل والمنظفات داخل أكياس تحمل علامات تجارية شهيرة مملوكة للغير، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 144 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز بدون عذر مسبق، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالمخابز أو الاحتفاظ بسجلات التفتيش، إلى جانب مخالفات تتعلق بالنظافة العامة وعدم وجود ميزان أو صرف بونات الخبز للمواطنين.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 39 محضرًا تضمنت قضايا غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم مصادرتها، فضلًا عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تم في قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية تحرير 28 مخالفة شملت الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، ومخالفة تعليمات التشغيل.

وفي إطار جهود مجابهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، تم ضبط 34 أسطوانة بوتاجاز منزلية مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء، ومصادرة 300 كجم من السكر التمويني داخل أحد المصانع تم تعبئتها بأوزان ناقصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

