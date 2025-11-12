القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين

قرّرت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، تأجيل نظر الاستئناف المُقدّم من المتهمين بقتـ.ـل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء، بغرض طلب فدية من أهله، على حكم مُعاقبة الأول بالإعدام، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد، لجلسة الخميس المقبل.



وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، قد قضت بمعاقبة المتهم الأول بإنهاء حياة ممرض المنيا، مينا موسى، بالإعدام، والمؤبد للثاني، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله.

وجاء في اعترافات المتهم أنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة. وفي أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال، تدخل الشيطان ليقترح على قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.

وقال المتهمان: استدرجنا المجني عليه بدعوى العمل، وأشار إلى أنه ظل يفكر في الشخص الذي سيخطفه. وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.

وأوضح المتهم بقتـ.ـل ممرض المنيا أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذي يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجني عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة.. وكان في ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل ولا يستطيع التحرك.



وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة حتى قدومه بالمجني عليه إليها، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن دخلا الشقة حتى ضربا الضحية وسرقاه، ثم أجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما أحد. وبالفعل انتظر المجني عليه بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثاني دوره، وبدأا في ضربه وسرقة ما معه من أموال.

وأشار المتهم إلى أن المجني عليه كان يقاومهما، فهدداه بالقتـ.ـل إذا لم يصمت، واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتي يطلب فيه أموالًا من أهله ويطمئنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل إلى ابن عمه في محافظة المنيا.