حوادث

13 اختصاصا لمحكمة النقض وضعها المشرع .. تعرف عليها

كتب محمد عبدالله :

يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة النقض والتي نستعرضها لكم في النقاط التالية:

١ـ الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 250 ألف جنيه 

2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية 

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام – المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء 

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية 

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب 

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم 

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها 

12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية 

.

13  الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن  في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.

