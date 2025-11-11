13 اختصاصا لمحكمة النقض وضعها المشرع .. تعرف عليها

يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة النقض والتي نستعرضها لكم في النقاط التالية:
١ـ الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 250 ألف جنيه
2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق
3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية
4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959
6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام – المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء
8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم
11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها
12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية
13 الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.