حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج

تفحص أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام فتيات بوضع مكياج على آثار داخل المتحف المصري الكبير، وسط جدل واسع بين من طالب بمحاسبة الفتيات ومن رأى أنّ الأمر قد يكون مدبّراً أو عبارة عن تقنية ذكاء اصطناعي Ai.

وقالت المصادر الأمنية إن الفيديو قيد الفحص للتأكّد مما إذا كان الفيديو مركّباً أو معدلًا أو مُستَخدَماً فيه تقنيات التزييف البصري.

وأكدت المصادر الأمنية أن التحقيقات جارية بدقة، وأن أي إجراء قانوني سيُتخذ فور التأكد من صحة الواقعة.

إدارة المتحف أكدت من جانبها عدم السماح لأي شخص بالعبث بالقطع الأثرية، وأن أنظمة المراقبة والأمن بالمتحف تضمن حماية المعروضات.