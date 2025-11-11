لميس الحديدي عن وضع روج لآثار بالمتحف المصري الكبير: عيب مينفعش

علقت الإعلامية لميس الحديدي على بعض السلوكيات الصادرة من زوار المتحف المصري الكبير، قائلة:"إدارة المتحف تعمل يوميًا وبشكل مستمر على دراسة كيفية معاقبة من يمارسون سلوكيات خاطئة داخل المتحف."



وتابعت خلال تقديمها برنامج "الصورة" على شاشة "النهار" قائلة:"نحن نتحدث عن متحف يضم مئة ألف قطعة أثرية، ومش هنقدر نحط عسكري عند كل قطعة. إحنا كمواطنين لازم ننضبط ونحافظ على المكان بأنفسنا."



كما علقت الحديدي على مقاطع الفيديو التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتُظهر بعض تلك السلوكيات قائلة:"أنا باختلف مع رئيس الوزراء في النقطة دي، لأن نشر المقاطع دي نوع من التوعية مش العكس، ومش بيسيء للمنظومة، بالعكس هو تنبيه للجميع."

وأضافت:"مثلًا التريند اللي شغال دلوقتي عن الشخص اللي بيحط روج على تماثيل الملكات، في ناس قالت: فيها إيه؟ جميل وحلو! لا طبعًا، عيب وماينفعش. صحيح إن بعض الآثار عليها حواجز زجاجية، لكن البعض الآخر مافيهوش، فلازم نفهم إن مجرد لمس الأثر ممكن يسبب ضرر. والسؤال: ما العقاب المناسب في الحالة دي؟ لازم نحترم الآثار والتماثيل، لأنها تراثنا وكل ما نملك، واحترامنا للمتحف جزء من احترامنا لنفسنا. لما الأجانب يشوفونا كده، هيقولوا علينا إيه؟"

واختتمت الحديدي قائلة:"لازم نحترم المتحف اللي اتكلف 1.2 مليار دولار، ونحافظ على كل قطعة أثرية فيه، لأنها شاهد على حضارتنا وتاريخنا."