المفكر العالمي جيفري ساكس: الجامع الأزهر واحد من أكثر أماكن العبادة تفردا وخصوصية
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير

كتب محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سعادته بالإقبال الكبير من المصريين والأجانب على المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الصرح الأثري العملاق يعكس مكانة مصر الحضارية أمام العالم.

وأثنى مدبولي على مشاعر الانتماء والفخر الوطني التي أظهرها المواطنون منذ حفل افتتاح المتحف، مؤكدًا أن هناك حالة إيجابية عامة في قطاع السياحة، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا على المناطق السياحية مثل متحف الحضارة والأهرامات، وهو ما يمثل طاقة اقتصادية واعدة تسهم في نمو الاقتصاد وزيادة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الممارسات الفردية السلبية داخل المتحف المصري الكبير، على الرغم من محدوديتها، إلا أنها قد تترك انطباعًا غير إيجابي لدى الزائرين، مؤكدًا أن هذه الحالات لا تمثل الشعب المصري الواعي والمتحضر.

ودعا مدبولي جميع المصريين إلى الحفاظ على المتحف المصري الكبير وصورته الحضارية، قائلًا: "علينا أن نحافظ على أصولنا وصورتنا أمام العالم، فالمتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل رمز لحضارتنا وهويتنا، ولا نسمح لأي تصرف فردي أن يعكر فرحتنا بهذا الإنجاز الوطني".

المتحف المصري الكبير رئيس مجلس الوزراء مصر العالم الانتماء والفخر الوطني قطاع السياحة

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

محافظ اسيوط يتفقد اللجان الانتخابية

انتخابات مجلس النواب .. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة اللجان

استئناف عملية التصويت

زخم انتخابي بالإسكندرية في اليوم الثاني .. إقبال متزايد وتنظيم محكم داخل وخارج اللجان

مسيرة حاشدة

مسيرة حاشدة في الإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

