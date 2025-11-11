قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى أبطال أفريقيا
حشود بالآلاف وانهيار شيماء سعيد.. تفاصيل جنازة إسماعيل الليثي| شاهد
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تنظيم الرحلات المدرسية لطلاب المدارس إلى للمواقع الأثرية والمتاحف وخاصة بعد افتتاح رئيس الجمهورية للمتحف المصري الكبير، لتفادي التكدس و التزاحم.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة السياحة والآثار ونظراً لما تلاحظ من ارتفاع معدلات زيارة الرحلات المدرسية للمواقع الأثرية والمتاحف وخاصة بعد افتتاح رئيس الجمهورية للمتحف المصري الكبير.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن وزارة السياحة والآثار أطلقت منصة "رحلة" لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الرسمية والرسمي لغات بمرحلتيها (الابتدائية والإعدادية) للمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تحسين تجربة الزيارة وتنظيمها والحد من التكدس والتزاحم والحفاظ علي سلامة الطلاب، والاستمتاع بالزيارة وزيادة الوعي الأثري والثقافي، مشددةً على اتباع التعليمات التالية:

  •  اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2025 لن يسمح بدخول المدارس الرسمية والرسمي لغات بمرحلتيها الابتدائية والإعدادية بدون حجز مسبق من خلال منصة رحلة.
  • الاطلاع على دليل المستخدم المنصة رحلة لحجز وتنظيم الرحلات المدرسية للمواقع الأثرية
    والمتاحف من خلال الرابط المخصص لذلك.
  • الالتزام بالتوقيتات المحددة للحجز، حيث لن يسمح للمدارس التي قامت بالحجز من خلال المنصة بالدخول للمواقع الأثرية والمتاحف إلا في التوقيتات اللي تم اختيارها للزيارة أثناء عملية الحجز، ولن يسمح بالدخول قبل أو بعد هذا الموعد.
  • الالتزام بالاعداد المخصصة لزيارة المتحف
  •  الالتزام بالأعداد المقررة للزيارة، ولن يسمح بدخول أعداد أكثر من التي تم تحديدها أثناء عملية الحجز حتى لو رغبت تلك المدارس بدفع قيمة التذكرة للطلاب.
     
  • طباعة رسالة تأكيد الحجز على البريد الإلكتروني، وختمها بشعار الجمهورية حيث لن يسمح بدخول المدرسة للموقع الأثري أو المتحف يدون هذا الاخطار المختوم.


 

  • المدارس الخاصة والمرحلة الثانوية غير مدرجة على المنصة وبالتالي يمكن أن تقوم بدفع قيمة التذكرة والدخول للموقع الأثري والمتحف.
  •  منسق المدرسة المدرج بقواعد بيانات وزارة التربية والتعليم ( الاخصائي الاجتماعي ) هو الشخص المسئول عن الحجز من خلال المنصة، وفي حال واجه صعوبة في عملية التسجيل يمكن التواصل مع إدارة الإحصاء بالإدارة أو المديرية للحصول على الدعم الفني اللازم.
  • بيع التذاكر يتم من خلال الموقع الالكتروني


 

  •  بالنسبة لزيارة الرحلات المدرسية بمختلف المدارس الرسمية والرسمي لغات والخاصة والدولية بمختلف مراحلها الدراسية التي ترغب في زيارة الاهرامات - المتحف المصري بالتحرير - قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، سيتم إيقاف حجز التذاكر فئة طالب مصري من شباك التذاكر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وذلك اعتباراً من ۲۰۲٥/١١/١٤، وسيتم بيع التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز فقط وهو:
    https://egymonuments.com 


 

  •  لن يسمح بدخول المدارس لهذه المزارات إلا بعد حجز تذاكر الزيارة أون لاين فقط ويتم التنبيه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتلك التعليمات منعاً للتكدس والتراجم وحفاظاً على سلامة الطلاب.
