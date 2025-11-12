محافظ المنيا يستمع إلى 70 حالة إنسانية ويوجه بتقديم مساعدات مالية للأكثر احتياجًا

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، عقب جولة ميدانية أجراها بمنطقة مجمع مدارس كفر المنصورة بمضرب الأرز بحي غرب مدينة المنيا، وذلك للاستماع إلى مطالب أهالى المنطقة والعمل على حلها بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، وتحقيق مبدأ الشفافية وتقديم حلول سريعة وواقعية لمشكلاتهم.

وأكد المحافظ أن لقاءات خدمة المواطنين تأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع إلى متطلباتهم الحقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى حرصه على عقد اللقاءات بحضور جميع الجهات التنفيذية المختصة لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية في التعامل مع الشكاوى.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى 70 حالة إنسانية من مختلف مراكز المحافظة، حيث وجّه بسرعة دراسة الحالات واتخاذ الإجراءات الفورية لدعمها، وشملت القرارات صرف عدد من المساعدات المالية والعينية للحالات المستحقة، إلى جانب سداد ديون لسيدات متعثرات في سداد قروض صغيرة. كما وجه بفحص عدد من الحالات الإنسانية التي تطلبت توفير سكن لأسرة من الأولى بالرعاية.

كما كلّف المحافظ إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة عدد من الحالات لتوفير جهاز عروسة للفتيات غير القادرات، فضلًا عن دعم مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية.