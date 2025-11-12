بعد أيام من زواجهما.. القصة الكاملة لوفاة عريس واختناق عروسته المنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة، لواقعة وفاة زوج وإصابة زوجته بالاختناق إثر تسرب غازر بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، بورود بلاغ من أهالي قرية يفيد بوفاة عريس وإصابة زوجته داخل شقتهما في ظروف غامضة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ، وتبين من الفحص أن الوفاة والإصابة حدثتا نتيجة الاختناق أثناء الاستحمام، حيث رجّح أفراد الأسرة وجود تسريب غاز داخل السخان بدورة المياه أدى إلى إصابة الزوجين بحالة اختناق شديدة.

وأسفر الحادث عن وفاة العريس ويدعي "عادل. ن. س "في الحال، بينما تم نقل زوجته إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وقررت النيابة العامة بندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان ، حيث أفاد تقرير مفتش صحة المركز بأن سبب الوفاة هو أسفكسيا الخنق الناتجة عن استنشاق الغاز، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان بعد توقيع الكشف الطبي والتحريات الأولية لمباحث المركز.