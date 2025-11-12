صحة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 1071 حالة خلال قافلة طبية مجانية

أعلن وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمود عمر أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1071 مواطنا، ضمن القافلة الطبية المجانية التي نظمتها بقرية شلقام بمركز بني مزار، يومى 10 و11 نوفمبر الحالى .



وأوضحت مسئولة القوافل الطبيىة بالمديرية الدكتورة وفاء عادل - فى بيان اليوم/الأربعاء/- أن الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة تضمنت الباطنة لـ182 حالة والجراحة لـ297 حالة والنساء وتنظيم أسرة لـ 95 حالة والأطفال لـ243 حالة والجلدية لـ171 وأسنان لـ83 حالة و70 حالة تحاليل وعمل 25 حالة موجات صوتية، و7 حالات أشعة سينية والكشف المبكرعن الضغط والسكر لـ81 مواطنًا وتحويل 8 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.