محافظ المنيا: تنظيم سلسلة ورش عمل تدريبية ضمن برنامج " مناهضة زواج الأطفال"

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص المحافظة على دعم الجهود الوطنية الرامية لحماية حقوق الطفل وتمكين الفتيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء وعي مجتمعي يناهض جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل، وفي مقدمتها زواج الأطفال.

وأشاد المحافظ بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ البرامج التوعوية الهادفة إلى حماية الأطفال والأمهات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية، في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز قيم العدالة والمساواة.

وفي هذا الإطار، نظّمت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة سلسلة من ورش العمل التدريبية ضمن برنامج «مناهضة زواج الأطفال»، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمكتبة مصر العامة بمدينة المنيا، استهدفت بناء قدرات 75 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأعضاء وحدات حماية الطفل وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.

وتناولت الورش أسباب وأشكال العنف وآثاره وسبل تقديم الدعم للفئات المتضررة، وتم تنفيذها على ثلاث مراحل شملت مختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف رفع كفاءة العاملين في مجال حماية الطفل وتطوير آليات الاستجابة الفعالة لحالات زواج الأطفال.