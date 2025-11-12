قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تمس حياة المواطن المصري، خاصة المبادرات الصحية التي تُجسد معاني الإنسانية وتقدم الرعاية الصحية والعلاجية لمن يستحقها، مشيراً أن محافظة الشرقية لن تدخر جهدًا في حماية صحة أبنائها وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة لكبار السن وذوي الهمم، إيمانًا بأن صحة المواطن هي الأساس لبناء مجتمع قوي ومستدام.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن فريق عمل القوافل الطبية العلاجية التابعة للمديرية نفذت قافلة طبية مجانية شاملة بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح و تم توقيع الكشف الطبي على (٢٠٦٧) مواطن من أهالى القرية والقرى المجاورة  وصرف العلاج اللازم لهم، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقوافل الطبية حفاظاً على صة وسلامة المواطنين.

واضاف أنه شملت الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة من خلال القافلة الطبية المجانية علي مدار اليومين الماضيين تشغيل (١١ ) عيادة طبية تغطي (١٠) تخصصات مختلفة بالإضافة إلي تخصيص ( ٢ ) عيادة لخدمة تخصص الأطفال لضمان تقديم الرعاية المناسبة لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أنه في اليوم الأول تم توقيع الكشف الطبي المجاني على (٨٢٠) مواطنًا من أهالي القرية، مع تحويل (٧) حالات إلى المستشفى لإستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية اللازمة وفي اليوم الثاني تم توقيع الكشف الطبي على (١٢٥٦) مواطنين، وتم تحويل (٥) حالات إلى المستشفى وبذلك بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات القافلة الطبية خلال يوميّ عملها (٢٠٧٦) مواطنًا حصلوا على الكشف والعلاج المجاني.

كما شهدت القافلة الطبية تنفيذ ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي ، ودعم صحة الأم والجنين.

الشرقية محافظ الشرقية حياة المواطن محافظة الشرقية

