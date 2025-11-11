قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محمد الطحاوي

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات علي كوبري المشاه أمام مديرية الصحة بمدينة الزقازيق لتوفير عبور آمن للمواطنين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة وتحقيق الإنضباط للشارع الشرقاوي.

كلف المحافظ رئيس حي ثان برفع الأشغالات فوراً وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون، وتحرير محاضر بيئة وسرقة التيار الكهربائي ضد المخالفين وكذلك عدم التهاون في حالة تكرار نفس المخالفات مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطن.

كما كلف المحافظ رئيس حي ثان بإزالة الأغطية والتاندات المقامة بالمخالفة أعلى المحال التجارية بمدخل الكوبري ومراجعة الرخص الممنوحة لها  مع البدء فوراً في رفع كفاءة كوبري المشاه ودهان الحواجز الحديدية مع تركيب مظلات عليها وتوفير عبور آمن للمواطنين

ووجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالبدء في تهذيب الأشجار الكبيرة علي كورنيش بحر مويس بمدينة الزقازيق لإضفاء لمسة جمالية وحضارية تتماشي مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

أكد محافظ الشرقية أن الشارع ملك للمواطن ولن يسمح بأي تعديات تعيق حركة عبور المواطنين لافتاً إلى أن هذه الحملات هدفها تحقيق الإنضباط للشوارع والقضاء على ظاهرة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها.

الشرقية محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق مديرية الصحة برفع الأشغالات

