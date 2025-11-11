قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بمستشفى الزقازيق العام ،وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من الإنضباط الإداري للأطقم الطبية والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفى في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد يحيي مدير إدارة المستشفى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية وتابع سير العمل بقسمي العظام وأمراض النساء والتوليد وكذلك قسم الإستقبال والطوارئ وإطمأن على الحالات الصحية المترددة على غرفتي الأشعة التليفزيونة والاشعة العادية والماموجرام، واستفسر منهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل .

وجه محافظ الشرقية مدير المستشفي بمراعاة كبار السن والحالات المرضية الصعبة بسرعة إنهاء الفحوصات الطبية الخاصة بهم وإلتقى ببعض المرضي وذويهم وتعرف منهم عن المشكلات التي تواجههم موجها بتذليلها فوراً معرباً عن خالص تمنياته لجميع المرضي الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى في أقرب وقت بعد تماثلهم للشفاء.

كما حرص محافظ الشرقية علي تفقد قسم المعامل للتأكد من عمل الأجهزة المعملية بكفاءة وتواجد القوى البشرية وتوافر المستلزمات اللازمة للعمل، مؤكداً علي ضرورة الإستغلال الأمثل لجميع الأجهزة المعملية المتاحة مع سرعة إجراء الفحوصات المعملية، وتسليم النتائج للمرضي بسهولة ويسر.

وخلال تفقده لقسم المعامل تعرف المحافظ من وكيل وزارة الصحة عن مهام عمل جهاز Automated Dry chemistry analyzer ( Vitros 350) والذي يعد اضافة جديدة ولأول مرة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية وتمت الإشارة الي ان الجهاز يقوم بعمل تحاليل وظائف الكلي والكبد والسكر والدهون بجودة عالية دون تدخل بشري ويتميز بسرعه إخراج النتائج وعمل أكثر من ١٠٠٠ اختبار في الدقيقة.

أكد المحافظ أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أوليات العمل في الفترة الحالية وصولاً لمجتمع صحي وسليم لافتاً إلى أن المحافظة تسعي جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى على أعلى مستوى.

وفي نهاية جولته بالمستشفي كلف المحافظ رئيس حي ثان برفع كافة الاشغالات بمحيط المستشفي مع ازالة كشك مقام بالمخالفة وتحرير محضر سرقة تيار كهربائي لصاحبة مع تركيب كشافات اضاءة علي أعمدة الإنارة لتحقيق الأمن والحفاظ علي سلامة المواطنين، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها على مدار الساعة لمواجهة التعديات والإشغالات التي تتسبب في إعاقة حركة سير السيارات والمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية بمستشفى الزقازيق الإنضباط الإداري الخدمات الصحية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

