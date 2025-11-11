معامل الشرقية تفوز بالمركز الأول في مسابقة توأمة الأمان الحيوى

هنأ المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية لفوز معامل الشرقية بالمركز الأول في مسابقة توأمة الأمان الحيوى المعملى، وذلك بعد تقييم المعامل المتميزة في تطبيق معايير الأمان البيولوجي على مستوى الجمهورية، لافتاً أن هذا الفوز يعد تحفيزاً جديداً لهم لمواصلة رحلة العطاء والأداء المتميز بما يعود بالنفع على المرضى.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذا الفوز جاء خلال المؤتمر السابع للمعامل المركزية والصحة العامة الذى نظمتة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بالقاهرة بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.

كما أشار وكيل الوزارة الي أن إدارة المعامل بالمديرية، حققت طفرة نوعية في مستوى الأداء داخل معامل المحافظة وفقاً لمعايير الأمان البيولوجي في تطبيق منظومة الأمان الحيوي المعملي بجميع معامل المستشفيات والوحدات الصحية والمعمل المشترك وتدريب أكثر من (١٢٠٠ ) من العاملين بالمعامل على أسس ومعايير السلامة الحيوية.

كما تم تطوير معامل مستشفيات "مشتول السوق، ههيا، فاقوس، أبوحماد، السعديين، بلبيس، ديرب نجم"، وتم تزويدها بأجهزة Full Automation لعمل التحاليل الكيميائية، بتكلفة ما يقرب من (١٠) مليون جنيها، بدعم من وزارة الصحة والسكان وتزويد معمل مستشفى ههيا المركزي بجهاز مزارع الدم الأوتوماتيك Bactec الذى يقوم بعمل مزارع الدم فى وقت قياسي وسريع، وبدقة متناهية وإدخال وحده بذل النخاع بمعمل مستشفى السعديين، والزقازيق العام، وتدريب العاملين على سياسات العمل بها.

قدم محافظ الشرقية الشكر للدكتورة غادة شويخ مديرة إدارة المعامل بالمديرية، ومديرة المعمل المشترك، ورؤساء وفريق المعامل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، علي جهودهم المخلصة المبذولة، للإرتقاء بمستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.