قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معامل الشرقية تفوز بالمركز الأول في مسابقة توأمة الأمان الحيوى

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

هنأ المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية لفوز معامل الشرقية بالمركز الأول في مسابقة توأمة الأمان الحيوى المعملى، وذلك بعد تقييم المعامل المتميزة في تطبيق معايير الأمان البيولوجي على مستوى الجمهورية، لافتاً أن هذا الفوز يعد تحفيزاً جديداً لهم لمواصلة رحلة العطاء والأداء المتميز بما يعود بالنفع على المرضى.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذا الفوز جاء خلال المؤتمر السابع للمعامل المركزية والصحة العامة الذى نظمتة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بالقاهرة بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.

كما أشار وكيل الوزارة الي أن إدارة المعامل بالمديرية، حققت طفرة نوعية في مستوى الأداء داخل معامل المحافظة وفقاً لمعايير الأمان البيولوجي في تطبيق منظومة الأمان الحيوي المعملي بجميع معامل المستشفيات والوحدات الصحية والمعمل المشترك وتدريب أكثر من (١٢٠٠ ) من العاملين بالمعامل على أسس ومعايير السلامة الحيوية.

كما تم تطوير معامل مستشفيات "مشتول السوق، ههيا، فاقوس، أبوحماد، السعديين، بلبيس، ديرب نجم"، وتم تزويدها بأجهزة Full Automation لعمل التحاليل الكيميائية، بتكلفة ما يقرب من (١٠) مليون جنيها، بدعم من وزارة الصحة والسكان وتزويد معمل مستشفى ههيا المركزي بجهاز مزارع الدم الأوتوماتيك Bactec الذى يقوم بعمل مزارع الدم فى وقت قياسي وسريع، وبدقة متناهية وإدخال وحده بذل النخاع بمعمل مستشفى السعديين، والزقازيق العام، وتدريب العاملين على سياسات العمل بها.

قدم محافظ الشرقية الشكر للدكتورة غادة شويخ مديرة إدارة المعامل بالمديرية، ومديرة المعمل المشترك، ورؤساء وفريق المعامل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، علي جهودهم المخلصة المبذولة، للإرتقاء بمستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة الصحة بالشرقية معامل الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية

معتز الخصوصي: اليوم الأول لانتخابات النواب شهد إقبالا كبيرا مثل تصويت المصريين بالخارج

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية

معتز الخصوصي يكشف تفاصيل الأجندة التشريعية لمجلس النواب القادم.. فيديو

جانب من اللقاء

حقوق الإنسان: المشاركة في الانتخابات تجسيد فعلي لحرية المواطن والديمقراطية

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد