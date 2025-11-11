قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أوقاف الشرقية: ندوات توعوية حول فوائد ومخاطر مواقع التواصل الإجتماعي على المجتمع

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف المستمرة لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز روح الإنتماء واحترام الآخرين، لافتاً أن الوزارة تتبني العديد من المبادرات الشبابية لتشجيع أبناءنا وبناتنا علي الإستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الإجتماعي، وهو أحد أهداف مبادرة "صحّح مفاهيمك" ، التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع عدد الجهات والوزارات المعنية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة المفاهيم المغلوطة التي تنتشر عبر الشائعات وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة الدينية والإجتماعية، ونشر قيم التسامح والوسطية والإنتماء، مع تمكين الشباب من التفكير النقدي والتعامل الواعي مع المعلومات.

من جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية تواصل المديرية فعالياتها الميدانية وأنشطتها التفاعلية بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية، ضمن مبادرة "صحّح مفاهيمك" للتوعية بمخاطر الإدمان الرقمي وتأثيره على الفرد والمجتمع وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف حيث تم تنفيذ زيارة لمؤسسة "تربية البنات للرعاية" بمدينة الزقازيق، شملت تنظيم ندوة توعوية وتفاعلية حول فوائد ومخاطر استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن الندوة تناولت عده محاور من بينها مخاطر الإفراط في استخدام الإنترنت والآثار النفسية والإجتماعية للتعلّق الرقمي وأهمية التوجيه السليم للتكنولوجيا والحفاظ على العلاقات الأسرية وتنمية الوعي واستثمار الوقت بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع

وثمن المحافظ الدور الإنساني والإجتماعي الذي تقوم به مديرية أوقاف الشرقية في رعاية أبنائنا داخل دور الأيتام، موجّهًا بإستمرار تقديم الدعم الكامل وتوفير الرعاية الشاملة لهم قائلاً : أبناؤنا بدور الأيتام لهم حق علينا كدولة ومجتمع، ونعمل دائمًا على توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

الشرقية محافظ الشرقية الأوقاف القيم الدينية وزارة الأوقاف

