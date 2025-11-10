قداس تدشين كنيسة الشهيد أبانوب النهيسي بقرية البغدادي أولاد صقر الشرقية|صور

صلى، اليوم، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، قداس تدشين كنيسة الشهيد أبانوب النهيسي بقرية البغدادي – أولاد صقر - الشرقية.

تدشين كنيسة

وألقى نيافته كلمة روحية عن معنى التدشين، مؤكدًا أن "يوم التدشين هو يوم فرح ويوم ميلاد جديد للكنيسة".

كما عبّر نيافته عن فرحته الكبيرة بمشاركة الشعب في هذا الحدث المبارك.

وكان نيافة الحبر الجليل الأنبا مينا، أسقف برج العرب والعامرية، أدلي،صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥م، وذلك بلجنته الانتخابية.

وأكد نيافته على أهمية المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية كواجب وطني، داعياً المواطنين إلى التوجه للإدلاء بأصواتهم والمساهمة في اختيار من يمثلهم في البرلمان.