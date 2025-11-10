اللواء محمد عثمان يتسلم مهام عمله رئيسا لشركة مياه الشرب بالشرقية

أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارا بتكليف اللواء مهندس محمد عثمان محمد بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، خلفاً للمهندس محمد عبد العزيز .

وفي سياق متصل قام اللواء مهندس محمد عثمان بتفقد قطاعات وإدارات الديوان العام بالشركة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الأداء داخل الإدارات المختلفة، مؤكدًا على أهمية الانضباط والالتزام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وجميع العاملين بها بخالص التهنئة الي اللواء مهندس محمد عثمان، متمنين له دوام التوفيق والسداد في قيادة مسيرة العمل، واستكمال جهود تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الشرقية، ودعم خطط الدولة في الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.